Клишас допустил вхождение осенью новых территорий в состав РФ
Сенатор Андрей Клишас допустил, что осенью Госдума рассмотрит вопрос о вхождении в состав России новых территорий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», - отметил Клишас.
Власти Запорожской и Херсонской областей заявили о готовности провести в сентябре референдумы о вхождении в состав России. На местах уже созданы избирательные комиссии.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в эфире НСН назвал сложности для референдума в Запорожье и Херсоне 11 сентября.
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