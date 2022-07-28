Клишас допустил вхождение осенью новых территорий в состав РФ

Сенатор Андрей Клишас допустил, что осенью Госдума рассмотрит вопрос о вхождении в состав России новых территорий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», - отметил Клишас.

Власти Запорожской и Херсонской областей заявили о готовности провести в сентябре референдумы о вхождении в состав России. На местах уже созданы избирательные комиссии.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в эфире НСН назвал сложности для референдума в Запорожье и Херсоне 11 сентября.



