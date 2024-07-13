В Запорожской и Днепропетровской областях заявили о поражении инфраструктуры
Объекты инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Об этом заявил глава проукраинской областной администрации Иван Федоров.
Как сообщил чиновник в Telegram-канале, территория региона в субботу подверглась атакам, в десяти населенных пунктах прогремело более 270 взрывов. Властям поступили сообщения «о разрушении объектов инфраструктуры», о чем именно идет речь, не уточняется.
Кроме того, о поражении инфраструктуры сообщили в Днепропетровской области. По данным главы облсовета Николая Лукашука, удары пришлись по Никополю, где «задело инфраструктуру».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru