В Одесской области повреждена портовая инфраструктура

В результате атаки были повреждены здания и конструкции портовой инфраструктуры, а также возник пожар, который удалось ликвидировать. Информация о последствиях уточняется.

Ранее СМИ сообщили о взрыве в порту Черноморска. Незадолго до этого в нескольких регионах Украины, включая Одесскую область, была объявлена воздушная тревога, передает «Радиоточка НСН».

