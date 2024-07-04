В Одесской области повреждена портовая инфраструктура
Припортовая инфраструктура в Одесской области была повреждена в результате взрыва, сообщает в своем Telegram-канале телеканал «Общественное».
По данным канала, российские войска нанесли удар баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре Одесской области.
В результате атаки были повреждены здания и конструкции портовой инфраструктуры, а также возник пожар, который удалось ликвидировать. Информация о последствиях уточняется.
Ранее СМИ сообщили о взрыве в порту Черноморска. Незадолго до этого в нескольких регионах Украины, включая Одесскую область, была объявлена воздушная тревога, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru