В Запорожье сообщили о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС
Удар был нанесен по подстанции около Днепровской ГЭС (ДнепроГЭС) в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около ДнепроГЭС», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Позже Рогов заявил, что в подконтрольном украинским силам Запорожье наблюдаются проблемы с мобильной связью, приемом теле- и радиосигнала. Кроме того, некоторые районы остались без водоснабжения.
По данным украинских СМИ, в районе ДнепроГЭС произошли взрыв и пожар, виден большой столб дыма.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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