В Запорожье сообщили о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС

«По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около ДнепроГЭС», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Позже Рогов заявил, что в подконтрольном украинским силам Запорожье наблюдаются проблемы с мобильной связью, приемом теле- и радиосигнала. Кроме того, некоторые районы остались без водоснабжения.

По данным украинских СМИ, в районе ДнепроГЭС произошли взрыв и пожар, виден большой столб дыма.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

