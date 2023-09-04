В Запорожье сдались в плен три украинских разведчика
4 сентября 202310:57
В Запорожской области сдались в плен три украинских разведчика, написал в своем Telegram-канале врио главы региона Евгений Балицкий.
Он также написал, что за прошедшие сутки потери противника составили 140 человек в живой силе, уничтожены шесть танков, пикап и четыре беспилотника.
В этом направлении по-прежнему проходят интенсивные обстрелы, отметил Балицкий.
Ранее утром ВСУ обстреляли ещё одно село в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru