Milliyet: Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России Владимиром Путиным выразит готовность стать посредником по урегулированию на Украине. Об этом сообщает газета Milliyet, ссылаясь на источники.
«Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров», — отмечает Milliyet.
По данным издания, также «есть надежда» на возвращение РФ к зерновой сделке.
Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, напоминает «Свободная пресса». В Кремле заявили, что президенты обсудят взаимное сотрудничество и международную проблематику, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru