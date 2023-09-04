Milliyet: Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине

«Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров», — отмечает Milliyet.

По данным издания, также «есть надежда» на возвращение РФ к зерновой сделке.

Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, напоминает «Свободная пресса». В Кремле заявили, что президенты обсудят взаимное сотрудничество и международную проблематику, пишет RT.

