Milliyet: Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России Владимиром Путиным выразит готовность стать посредником по урегулированию на Украине. Об этом сообщает газета Milliyet, ссылаясь на источники.

Песков: Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня

«Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров», — отмечает Milliyet.

По данным издания, также «есть надежда» на возвращение РФ к зерновой сделке.

Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, напоминает «Свободная пресса». В Кремле заявили, что президенты обсудят взаимное сотрудничество и международную проблематику, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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