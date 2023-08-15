В Запорожье переименовали 70 улиц и площадей в рамках «дерусификации»

«Ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с советскими пережитками», - заявил он.

По его словам, горсовет рассматривает предложения о переименовании каждую сессию. Приоритетными Куртев назвал наименования «в честь защитников Запорожья и Украины».

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский раскритиковал идею о переименовании Запорожья. Парламентарий назвал инициативу «маразмом», передает «Радиоточка НСН».

