В Запорожье переименовали 70 улиц и площадей в рамках «дерусификации»
В подконтрольном Киеву городе Запорожье переименовали 70 улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского совета Анатолий Куртев.
«Ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с советскими пережитками», - заявил он.
По его словам, горсовет рассматривает предложения о переименовании каждую сессию. Приоритетными Куртев назвал наименования «в честь защитников Запорожья и Украины».
Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский раскритиковал идею о переименовании Запорожья. Парламентарий назвал инициативу «маразмом», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru