Захарова прокомментировала установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве
В Киеве на монумент «Родина-мать» установили украинский герб — трезубец, сообщает «Страна.ua».
Он заменил герб СССР. В настоящее время работы по монтажу продолжаются.
Установку трезубца прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», - отметила дипломат.
Ранее в Киеве призвали демонтировать звезды с монумента «Родина-мать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru