Захарова прокомментировала установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве

Он заменил герб СССР. В настоящее время работы по монтажу продолжаются.

Установку трезубца прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», - отметила дипломат.

Ранее в Киеве призвали демонтировать звезды с монумента «Родина-мать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

