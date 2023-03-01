В Запорожье назвали слова Киева о контрнаступлении элементом пиар-войны
Заявления Киева о предстоящем контрнаступлении в Запорожской области можно считать элементом пиар-войны. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, говорить о контрнаступлении и воплотить эти задумки в жизнь – две большие разницы. При этом он отметил, что подобные заявления все-таки имеют под собой определенные основания.
Рогов подчеркнул что поставка западного оружия может помочь Киеву предпринять попытки контрнаступления.
Ранее депутат Верховной рады Украины Роман Костенко назвал Мелитополь и Бердянск в Запорожской области вероятным направлением контрнаступления ВСУ.
Первое «окно» для наступления Вооруженных сил Украины может возникнуть в конце марта, когда произойдет пополнение подразделений ВСУ, также будет поставлена западная военная техника, заявил ранее Владимир Рогов в разговоре с НСН. Он отметил, что скопления войск Украины вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области пока не наблюдается.
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