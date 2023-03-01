В Запорожье назвали слова Киева о контрнаступлении элементом пиар-войны

Заявления Киева о предстоящем контрнаступлении в Запорожской области можно считать элементом пиар-войны. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, говорить о контрнаступлении и воплотить эти задумки в жизнь – две большие разницы. При этом он отметил, что подобные заявления все-таки имеют под собой определенные основания.