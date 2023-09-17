В Японии заявили, что украинцы находятся под угрозой исчезновения

Данные о численности населения Украины держат в секрете, сообщил Nihon Keizai бывший главный аналитик министерства иностранных дел Японии Масару Сато.

Экс-советник главы Пентагона предрек Украине скорое исчезновение

По его словам, из-за конфликта украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Отмечается, что в последний раз перепись населения в этой стране проводилась в 2001 году. По данным на тот период, на Украине проживали 47 миллионов человек. В настоящее время население страны составляет 29 миллионов человек.

Ранее Медведев ответил на атаки ВСУ сценариями исчезновения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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