В Японии заявили, что украинцы находятся под угрозой исчезновения
Данные о численности населения Украины держат в секрете, сообщил Nihon Keizai бывший главный аналитик министерства иностранных дел Японии Масару Сато.
По его словам, из-за конфликта украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Отмечается, что в последний раз перепись населения в этой стране проводилась в 2001 году. По данным на тот период, на Украине проживали 47 миллионов человек. В настоящее время население страны составляет 29 миллионов человек.
Ранее Медведев ответил на атаки ВСУ сценариями исчезновения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru