Два взрыва произошли в Снигиревке в подконтрольном Украине районе Херсонской области

В этот момент там действовала воздушная тревога. Тревога о воздушном нападении была объявлена в ночь на воскресенье на большей части территории Украины.

Взрывы прозвучали в Одесской области, Харькове, в городе Умань в Черкасской области, а также в подконтрольном Киеву Запорожье

При этом в украинской столице после мощного взрыва начался пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

