Два взрыва произошли в Снигиревке в подконтрольном Украине районе Херсонской области
1 октября 202304:27
Два взрыва случились в городе Снигиревка в подконтрольном Украине районе Херсонской области, сообщает ТАСС.
В этот момент там действовала воздушная тревога. Тревога о воздушном нападении была объявлена в ночь на воскресенье на большей части территории Украины.
Взрывы прозвучали в Одесской области, Харькове, в городе Умань в Черкасской области, а также в подконтрольном Киеву Запорожье
При этом в украинской столице после мощного взрыва начался пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru