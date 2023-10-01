Два взрыва произошли в Снигиревке в подконтрольном Украине районе Херсонской области

Два взрыва случились в городе Снигиревка в подконтрольном Украине районе Херсонской области, сообщает ТАСС.

СМИ: в городе Южный Одесской области прогремели взрывы

В этот момент там действовала воздушная тревога. Тревога о воздушном нападении была объявлена в ночь на воскресенье на большей части территории Украины.

Взрывы прозвучали в Одесской области, Харькове, в городе Умань в Черкасской области, а также в подконтрольном Киеву Запорожье

При этом в украинской столице после мощного взрыва начался пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыСпецоперацияУкраина

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