Производство пива в Германии упало до минимума с 1995 года

Объемы производства пива в Германии по итогам 2025 года снизились до 6,82 миллиарда литров, что является самым низким показателем с 1995 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По сравнению с предыдущим годом выпуск алкогольной версии напитка сократился на 6 процентов, став наиболее скромным результатом за всю историю наблюдений. Несмотря на спад, ФРГ удерживает лидерство среди стран Евросоюза — на немецких заводах варится каждый пятый литр пива, произведенного в ЕС.