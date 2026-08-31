Производство пива в Германии упало до минимума с 1995 года
Объемы производства пива в Германии по итогам 2025 года снизились до 6,82 миллиарда литров, что является самым низким показателем с 1995 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
По сравнению с предыдущим годом выпуск алкогольной версии напитка сократился на 6 процентов, став наиболее скромным результатом за всю историю наблюдений. Несмотря на спад, ФРГ удерживает лидерство среди стран Евросоюза — на немецких заводах варится каждый пятый литр пива, произведенного в ЕС.
Вторую позицию по объемам выпуска занимает Испания с долей 16 процентов от общеевропейского показателя. Пиренейское королевство продемонстрировало рост производства на четверть, доведя объемы до 5,05 миллиарда литров. Замыкает тройку лидеров Польша, сварившая 3,23 миллиарда литров, что на 6,23 процента меньше показателей 2024 года.
Другие традиционные европейские центры пивоварения также зафиксировали снижение объемов. Чешские производители сократили выпуск на 6 процентов до 1,8 миллиарда литров — минимального уровня с 2013 года. Бельгийские пивовары сварили на 3,7 процента меньше пенного напитка, доведя показатель до 2 миллиардов литров.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН ранее поделился мнением, почему рост импорта китайского пива не угрожает производителям из России.
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