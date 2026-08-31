В Польше расследуют пожар на заводе производителя БПЛА для Украины
На польском предприятии WB Electronics, которое занимается сборкой беспилотников для украинской армии, произел пожар. Об инциденте сообщил представитель Государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак, передает РИА Новости.
Пожар вспыхнул в городе Скаржиско-Каменной на заводе, производящем композитные конструкции и системы управления для БПЛА. Спасатели оперативно отключили электропитание в одном из производственных корпусов и запустили систему дымоудаления. Полностью ликвидировать огонь удалось менее чем за два часа.
Представитель местной полиции Анна Славиньская заявила, что правоохранители не исключают версию умышленного поджога. По информации Польского телевидения, камеры наблюдения зафиксировали на территории фабрики неизвестного мужчину в маске. К расследованию причин чрезвычайного происшествия уже подключились спецслужбы.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал главного поставщика дронов для атак ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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