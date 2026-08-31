Без компьютерных игр: Какие хобби защитят от деменции
Онлайн-игры сокращают продолжительность жизни и ведут к деградации мозга, сказал НСН Юрий Конев.
Любое хобби принесет пользу мозгу, если всецело посвятить ему свободное время, а вот от онлайн-игр лучше воздержаться, поскольку они, наоборот, вредят развитию мозга и сокращают продолжительность жизни. Об этом НСН заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.
Регулярные увлечения в среднем возрасте могут быть связаны с более низким риском развития деменции, сообщило издание Science XXI. Исследования показывают, что занятия в свободное время помогают формировать когнитивный резерв — запас возможностей, позволяющий мозгу дольше компенсировать возрастные изменения. Значение при этом имеют не только интеллектуальные занятия, но также физическая активность и социальное взаимодействие. По словам Конева, любое хобби может принести пользу, если это не дань моде.
«О том, что хобби позволяют снизить риск деменции, известно уже несколько десятилетий. Например, нумизматы, поглощенные своими коллекциями, живут дольше. Вообще продолжительность жизни больше у людей свободных профессий, творческих личностей, которые не связаны с жестким режимом дня. Думаю, если интерес истинный, а не просто дань моде, как это часто происходит, то любые хобби могут принести положительный эффект. А чем заниматься — зависит от человека, насильно заставить себя чем-то увлечься невозможно», — сказал Конев.
Вместе с тем, предупредил собеседник НСН, онлайн-игры на компьютеры не принесут пользы мозгу.
«Пустая трата времени за компьютером снижает продолжительность жизни, компьютер вообще дебилизирует человека. Ничего хорошего для здоровья и развития человека в этом нет, и познавательной функции никакой», — добавил он.
Ранее врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская заявила, что ранняя деменция проявляется не только ухудшением памяти, но и трудностями с планированием привычных дел, а также резкими изменениями в поведении. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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