Без компьютерных игр: Какие хобби защитят от деменции

Онлайн-игры сокращают продолжительность жизни и ведут к деградации мозга, сказал НСН Юрий Конев.

Любое хобби принесет пользу мозгу, если всецело посвятить ему свободное время, а вот от онлайн-игр лучше воздержаться, поскольку они, наоборот, вредят развитию мозга и сокращают продолжительность жизни. Об этом НСН заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.

Регулярные увлечения в среднем возрасте могут быть связаны с более низким риском развития деменции, сообщило издание Science XXI. Исследования показывают, что занятия в свободное время помогают формировать когнитивный резерв — запас возможностей, позволяющий мозгу дольше компенсировать возрастные изменения. Значение при этом имеют не только интеллектуальные занятия, но также физическая активность и социальное взаимодействие. По словам Конева, любое хобби может принести пользу, если это не дань моде.

От онкологии до деменции: Какие заболевания тревожно «помолодели»

«О том, что хобби позволяют снизить риск деменции, известно уже несколько десятилетий. Например, нумизматы, поглощенные своими коллекциями, живут дольше. Вообще продолжительность жизни больше у людей свободных профессий, творческих личностей, которые не связаны с жестким режимом дня. Думаю, если интерес истинный, а не просто дань моде, как это часто происходит, то любые хобби могут принести положительный эффект. А чем заниматься — зависит от человека, насильно заставить себя чем-то увлечься невозможно», — сказал Конев.

Вместе с тем, предупредил собеседник НСН, онлайн-игры на компьютеры не принесут пользы мозгу.

«Пустая трата времени за компьютером снижает продолжительность жизни, компьютер вообще дебилизирует человека. Ничего хорошего для здоровья и развития человека в этом нет, и познавательной функции никакой», — добавил он.

Ранее врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская заявила, что ранняя деменция проявляется не только ухудшением памяти, но и трудностями с планированием привычных дел, а также резкими изменениями в поведении. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Таисия Воронцова
ТЕГИ:ЗдоровьеОтдых

Горячие новости

Все новости

партнеры