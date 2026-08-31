«О том, что хобби позволяют снизить риск деменции, известно уже несколько десятилетий. Например, нумизматы, поглощенные своими коллекциями, живут дольше. Вообще продолжительность жизни больше у людей свободных профессий, творческих личностей, которые не связаны с жестким режимом дня. Думаю, если интерес истинный, а не просто дань моде, как это часто происходит, то любые хобби могут принести положительный эффект. А чем заниматься — зависит от человека, насильно заставить себя чем-то увлечься невозможно», — сказал Конев.

Вместе с тем, предупредил собеседник НСН, онлайн-игры на компьютеры не принесут пользы мозгу.

«Пустая трата времени за компьютером снижает продолжительность жизни, компьютер вообще дебилизирует человека. Ничего хорошего для здоровья и развития человека в этом нет, и познавательной функции никакой», — добавил он.

Ранее врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская заявила, что ранняя деменция проявляется не только ухудшением памяти, но и трудностями с планированием привычных дел, а также резкими изменениями в поведении. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

