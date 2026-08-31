Песков фразой о разнице исландцев и армян оценил референдум о ЕС

Референдум о выборе между Евросоюзом и ЕАЭС в Армении покажет уровень сходства народа республики с жителями Исландии, которые во ходе голосования отклонили идею европейской интеграции. Об этом заявил информационному агентству «Вести» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Пашинян: Армения больше не считает РФ стратегическим партнером

Представитель Кремля напомнил, что армянский премьер Никол Пашинян недавно не смог назвать Россию стратегическим союзником Армении. По словам Пескова, если глава правительства считает иначе и может это объяснить своему народу, значит, армяне соответствующим образом проголосуют на референдуме, если он состоится.

«Исландцы не захотели. Посмотрим, какая разница между исландцами и армянами», — добавил пресс-секретарь президента.

Референдум о возобновлении переговоров о членстве в ЕС прошел в Исландии 29 августа. По итогам голосования почти 53% исландцев высказались против возвращения к процессу евроинтеграции, отклонив соответствующую инициативу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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