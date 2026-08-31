Представитель Кремля напомнил, что армянский премьер Никол Пашинян недавно не смог назвать Россию стратегическим союзником Армении. По словам Пескова, если глава правительства считает иначе и может это объяснить своему народу, значит, армяне соответствующим образом проголосуют на референдуме, если он состоится.

«Исландцы не захотели. Посмотрим, какая разница между исландцами и армянами», — добавил пресс-секретарь президента.

Референдум о возобновлении переговоров о членстве в ЕС прошел в Исландии 29 августа. По итогам голосования почти 53% исландцев высказались против возвращения к процессу евроинтеграции, отклонив соответствующую инициативу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

