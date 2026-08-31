Водители смогут предъявлять права и СТС через мессенджер «Макс»

Аналогичный функционал уже существует в приложении «Госуслуги.Авто», запущенном Минцифры совместно с ГИБДД в 2021 году. Изначально в виде QR-кода генерировались только СТС, а с 2022 года шифровать начали и водительские удостоверения. Законодательные поправки, уравнивающие статус электронных и бумажных документов, разрабатывались с 2023 года.

Ранее в Госдуме объяснили, как будут аннулировать водительские права из-за психических заболеваний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

