Водители смогут предъявлять права и СТС через мессенджер «Макс»
Правительство России официально разрешило водителям предъявлять водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет «Коммерсант».
В Минцифры уточнили, что документы можно будет демонстрировать сотрудникам ГИБДД в формате QR-кода через национальный мессенджер «Макс». Электронная версия будет использоваться исключительно по желанию автовладельца наравне с традиционными бумажными носителями. Техническую возможность для предъявления таких кодов в мессенджере планируют реализовать в ближайшие месяцы.
Аналогичный функционал уже существует в приложении «Госуслуги.Авто», запущенном Минцифры совместно с ГИБДД в 2021 году. Изначально в виде QR-кода генерировались только СТС, а с 2022 года шифровать начали и водительские удостоверения. Законодательные поправки, уравнивающие статус электронных и бумажных документов, разрабатывались с 2023 года.
Ранее в Госдуме объяснили, как будут аннулировать водительские права из-за психических заболеваний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В августе бензин был доступен на 62,5% АЗС в российских регионах
- В Польше расследуют пожар на заводе производителя БПЛА для Украины
- Без компьютерных игр: Какие хобби защитят от деменции
- Водители смогут предъявлять права и СТС через мессенджер «Макс»
- Токаев: Казахи никогда исторически не конфликтовали с русскими
- «С температурой — изолировать»: Как спастись от лихорадки Западного Нила
- Таиланд сократил срок безвизового пребывания для туристов из РФ
- В Белгороде при атаке ВСУ на склад Ozon погибли два человека
- Минобороны сообщило об уничтожении 180 дронов ВСУ за день
- Власти разрешили продажу на АЗС бензина классов Евро-2 и Евро-3