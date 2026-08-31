На Украине ожидают дефицит продуктов и рост цен до 30 процентов
Стоимость продовольственных товаров на Украине в ближайшее время увеличится в среднем на 20–30%, при этом в стране сохранится нехватка некоторых позиций. Такой прогноз в эфире телеканала «Новости.LIVE» озвучил финансовый аналитик Виктор Гальчинский, передает РИА Новости.
По словам эксперта, пустые полки в магазинах возникают не только из-за сбоев в цепочках поставок, но и вследствие ажиотажного спроса. Граждане пытаются активно закупаться товарами длительного хранения, что дополнительно усугубляет ситуацию с доступностью продукции.
Гальчинский отметил, что признаки дефицита и потребительской паники будут наблюдаться даже в относительно спокойных западных областях страны. При этом прогноз по росту цен эксперт назвал усредненным, предупредив, что реальное подорожание может оказаться еще более существенным.
Крупнейшая украинская сеть продуктовых магазинов «АТБ» уже с 28 августа ввела ограничения на продажу отдельных категорий товаров в своих супермаркетах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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