На Украине ожидают дефицит продуктов и рост цен до 30 процентов

Стоимость продовольственных товаров на Украине в ближайшее время увеличится в среднем на 20–30%, при этом в стране сохранится нехватка некоторых позиций. Такой прогноз в эфире телеканала «Новости.LIVE» озвучил финансовый аналитик Виктор Гальчинский, передает РИА Новости.

По словам эксперта, пустые полки в магазинах возникают не только из-за сбоев в цепочках поставок, но и вследствие ажиотажного спроса. Граждане пытаются активно закупаться товарами длительного хранения, что дополнительно усугубляет ситуацию с доступностью продукции.