Какао признано самым подорожавшим товаром в мире в августе

Какао-бобы стали лидером по росту стоимости среди всех мировых товаров по итогам августа. Согласно анализу данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, проведенному РИА Новости, цена на этот продукт увеличилась за месяц на 28,22 процента.

Россия впервые с 1999 года купила у Бразилии какао-бобы

Среди продовольственной группы значительный рост помимо какао продемонстрировали сахар, подорожавший на 19,87 процента, и пшеница с прибавкой в 17,11 процента. В то же время лидерами падения цен стали апельсиновый сок, потерявший 6,42 процента, а также кофе и чай, снизившиеся в стоимости на 3,97 и 3,94 процента соответственно.

В сегменте промышленных товаров и металлов наиболее заметно выросли битум на китайской площадке, прибавивший 21,25 процента, и серебро с ростом на 15,96 процента. При этом российская нефть марки Urals продемонстрировала максимальное снижение стоимости, упав на 8,67 процента.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в беседе с НСН ранее оценил объем поставки какао-бобов из Бразилии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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