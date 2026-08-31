В августе бензин был доступен на 62,5% АЗС в российских регионах

В августе бензин был доступен лишь на 62,5% автозаправочных станций в России, при этом хотя бы один вид топлива можно было найти на 83,5% АЗС. Как отмечают аналитики, ситуация с дефицитом в регионах остается сложной и напрямую зависит от близости к нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Известия».

По данным компании «ОМТ Консалт», лучше всего ситуация с наличием топлива обстоит в Северо-Западном федеральном округе, где бензин был на 90% станций. Хуже всего дела в Южном, Северо-Кавказском и Сибирском округах, где показатель не превышает 79%. Эксперты подчеркивают, что в субъектах без собственных мощностей НПЗ доступность топлива объективно ниже.

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На заправках вертикально-интегрированных компаний топливо отсутствовало лишь в 5,6% случаев, тогда как в независимом сегменте этот показатель достигал 27%. По сравнению с июлем дефицит особенно ощущался на юге страны, в Черноземье и столичных агломерациях, причем если в самих Москве и Петербурге к концу месяца положение выровнялось, то в областях перебои сохранились.

Аналитики предупреждают, что обстановка на топливном рынке сохраняется непредсказуемой из-за продолжающихся рисков атак украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия. Заметного снижения ажиотажа на заправках и стабилизации ситуации эксперты ожидают не раньше октября, когда завершится пик сезонного спроса со стороны аграриев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что поставки топлива из Белоруссии в Россию идут на максимуме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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