В августе бензин был доступен на 62,5% АЗС в российских регионах

В августе бензин был доступен лишь на 62,5% автозаправочных станций в России, при этом хотя бы один вид топлива можно было найти на 83,5% АЗС. Как отмечают аналитики, ситуация с дефицитом в регионах остается сложной и напрямую зависит от близости к нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Известия».

По данным компании «ОМТ Консалт», лучше всего ситуация с наличием топлива обстоит в Северо-Западном федеральном округе, где бензин был на 90% станций. Хуже всего дела в Южном, Северо-Кавказском и Сибирском округах, где показатель не превышает 79%. Эксперты подчеркивают, что в субъектах без собственных мощностей НПЗ доступность топлива объективно ниже.