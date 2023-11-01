Шойгу: ВСУ терпят поражение, несмотря на поставки оружия НАТО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, сообщает РИА Новости.
В ходе тематического селекторного совещания он указал, что украинская армия несёт большие потери несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО.
«Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение», — заключил он.
Ранее Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опытный образец дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет
- В Москве побит температурный рекорд 1934 года
- «Вы меня оскорбляете»: Актёр Сухоруков высказался об отъезде из России
- Шойгу: Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов
- Глава Минцифры Шадаев поддержал идею создания кибервойск
- Беспилотник сбили над Новой Деревней под Белгородом
- Голикова: Среднемесячная зарплата в РФ составляет 70,3 тысячи рублей
- Роспотребнадзор: энтеровирусная инфекция поразила жителей поселка в Сибири
- Шойгу: ВСУ терпят поражение, несмотря на поставки оружия НАТО
- Развожаев заявил, что военные уничтожают воздушные цели в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru