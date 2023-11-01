Шойгу: ВСУ терпят поражение, несмотря на поставки оружия НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, сообщает РИА Новости.

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В ходе тематического селекторного совещания он указал, что украинская армия несёт большие потери несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО.

«Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение», — заключил он.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФСергей Шойгу

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