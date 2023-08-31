В ВСУ сообщили о двух разбившихся под Бахмутом вертолетах Ми-8

Под Бахмутом во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

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«Произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче», - цитирует Евлаша «РБК-Украина».

Накануне спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита сообщил о гибели шестерых украинских пилотов.

Причины крушения устанавливаются. По предварительным данным, вертолеты заходили на посадку, чтобы избежать столкновения с российской авиацией.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Вертолет Ми-8ВСУ

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