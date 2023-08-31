В ВСУ сообщили о двух разбившихся под Бахмутом вертолетах Ми-8
31 августа 202312:41
Под Бахмутом во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.
«Произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче», - цитирует Евлаша «РБК-Украина».
Накануне спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита сообщил о гибели шестерых украинских пилотов.
Причины крушения устанавливаются. По предварительным данным, вертолеты заходили на посадку, чтобы избежать столкновения с российской авиацией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru