Футболист махачкалинского «Динамо» Зинович уйдет из клуба ради службы в армии
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Кирилл Зинович отправится служить в белорусскую армию после окончания футбольного сезона. Эту информацию подтвердил президент клуба Гаджи Гаджиев в разговоре с «Чемпионатом».
22-летний полузащитник получил повестку для прохождения военной службы в период весеннего призыва. Он уже принял присягу, а для участия в игре с санкт-петербургским «Зенитом» брал увольнительную из части, сообщает Metaratings. Утверждается, что футболист был зачислен в железнодорожные войска. Срок службы в армии для него составит 1,5 года.
Игрок выходил на поле в 24 матчах розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил один гол. Контракт с командой у него истекает 30 июня 2025 года.
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