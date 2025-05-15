Футболист махачкалинского «Динамо» Зинович уйдет из клуба ради службы в армии

22-летний полузащитник получил повестку для прохождения военной службы в период весеннего призыва. Он уже принял присягу, а для участия в игре с санкт-петербургским «Зенитом» брал увольнительную из части, сообщает Metaratings. Утверждается, что футболист был зачислен в железнодорожные войска. Срок службы в армии для него составит 1,5 года.

Игрок выходил на поле в 24 матчах розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил один гол. Контракт с командой у него истекает 30 июня 2025 года.

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