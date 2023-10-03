По его словам, украинские бойцы пребывают в ужасе из-за того, что власти обманывают и воруют, пока военные гибнут на поле боя.

Капитан Омелян отметил, что из-за коррупции могут погибнуть еще больше украинских бойцов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Владимира Зеленского позором еврейского народа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

