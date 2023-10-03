В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки и решить проблемы в команде

В ВСУ призвали президента Украины Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и решить проблемы в своей команде, участники которой воруют, передает издание Politico со ссылкой на бывшего министра финансов Украины Владимира Омеляна, проходящего военную службу в рядах ВСУ.

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По его словам, украинские бойцы пребывают в ужасе из-за того, что власти обманывают и воруют, пока военные гибнут на поле боя.

Капитан Омелян отметил, что из-за коррупции могут погибнуть еще больше украинских бойцов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Владимира Зеленского позором еврейского народа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ВСУУкраинаВладимир Зеленский

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