В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки и решить проблемы в команде
В ВСУ призвали президента Украины Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и решить проблемы в своей команде, участники которой воруют, передает издание Politico со ссылкой на бывшего министра финансов Украины Владимира Омеляна, проходящего военную службу в рядах ВСУ.
По его словам, украинские бойцы пребывают в ужасе из-за того, что власти обманывают и воруют, пока военные гибнут на поле боя.
Капитан Омелян отметил, что из-за коррупции могут погибнуть еще больше украинских бойцов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Владимира Зеленского позором еврейского народа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru