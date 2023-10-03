Марочко: Российские войска выжгли опорник ВСУ под Купянском
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении с помощью тяжелых огнеметных систем. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Как отметил офицер, аэроразведка обнаружила опорный пункт противника в районе населенного пункта Новоселовское, пишет RT. Здесь находились до взвода бойцов ВСУ и одна боевая машина пехоты Bradley.
«После передачи координат РХБЗ войскам было нанесено огневое поражение тяжелой огнеметной системой по живой силе и технике противника», — рассказал Марочко.
Средства объективного контроля подтвердили поражение цели, пишет «Свободная пресса».
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