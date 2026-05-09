Бровди прокомментировал объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие с 9 по 11 мая и предупредил, что после его окончания возможны атаки вглубь территории России. Он также сослался на указ президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, «позволяет» провести парад Победы в Москве, и отметил, что СБС ВСУ уже начали «праздновать парад заранее» — посредством попыток атаковать объекты инфраструктуры в российских регионах.



В своём сообщении командир подчеркнул: «Сибирь хоть и за [Уральскими] горами, но ничего не за горами. Дальше будет, 72 часа — не вечность».

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что достижение мирного соглашения — это длительный процесс, сопряжённый с множеством сложных деталей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

