В ВСУ пригрозили ударами по Сибири после перемирия

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооружённых сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди (позывной Мадьяр) заявил в своём Telegram‑канале, что после завершения трёхдневного перемирия, приуроченного к 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ВСУ планируют нанести удары по территории Сибири.

Ударим по Киеву? Чем обернутся для Украины угрозы Зеленского к Параду в Москве

Бровди прокомментировал объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие с 9 по 11 мая и предупредил, что после его окончания возможны атаки вглубь территории России. Он также сослался на указ президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, «позволяет» провести парад Победы в Москве, и отметил, что СБС ВСУ уже начали «праздновать парад заранее» — посредством попыток атаковать объекты инфраструктуры в российских регионах.

В своём сообщении командир подчеркнул: «Сибирь хоть и за [Уральскими] горами, но ничего не за горами. Дальше будет, 72 часа — не вечность».

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что достижение мирного соглашения — это длительный процесс, сопряжённый с множеством сложных деталей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныПеремириеВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры