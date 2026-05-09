В ВСУ пригрозили ударами по Сибири после перемирия
Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооружённых сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди (позывной Мадьяр) заявил в своём Telegram‑канале, что после завершения трёхдневного перемирия, приуроченного к 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ВСУ планируют нанести удары по территории Сибири.
Бровди прокомментировал объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие с 9 по 11 мая и предупредил, что после его окончания возможны атаки вглубь территории России. Он также сослался на указ президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, «позволяет» провести парад Победы в Москве, и отметил, что СБС ВСУ уже начали «праздновать парад заранее» — посредством попыток атаковать объекты инфраструктуры в российских регионах.
В своём сообщении командир подчеркнул: «Сибирь хоть и за [Уральскими] горами, но ничего не за горами. Дальше будет, 72 часа — не вечность».
Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что достижение мирного соглашения — это длительный процесс, сопряжённый с множеством сложных деталей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Юрист напомнил о новом порядке налога на доход по вкладам за 2025 год
- Вагнеровцы прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретом Евгения Пригожина
- В ВСУ пригрозили ударами по Сибири после перемирия
- Телеведущего из Италии поразила атмосфера сплоченности в России в День Победы
- Актер Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале
- СМИ: ВСУ пытались прорваться в тыл ВС РФ во время объявленного Киевом перемирия
- Петер Мадьяр официально стал новым премьером Венгрии во время церемонии
- Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Долиной
- Дмитриев заявил, что Обама в панике пытается выйти из тени
- Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» показали на параде в Москве