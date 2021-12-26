В ВСУ пояснили механизм постановки женщин на воинский учет
По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, украински смогут отправляться на военные сборы по желанию, а на воинский учет будут ставить онлайн.
«Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур… Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут уходить исключительно по желанию», - написал Залужный в Facebook.
Он пообещал, что жизнь украинок после постановки на воинский учет не изменится.
«Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране, и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства… Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных силах Украины», - отметил Залужный.
Ранее пресс-служба главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила, что беременных украинок и матерей с малолетними детьми поставят на воинский учет.
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