«Мемы и смех!» Украинцы с иронией восприняли приказ о женщинах-военных

«Какая реакция? Пока что мемы в интернете. Если будет какое-то массовое давление, дальше документы куда-то пойдут и будут вторгаться в зону комфорта простых людей, тогда что-то может быть. Пока же это вызывает смех у людей. Раздражение, если и присутствует, то очень незначительное, но больше смех и ирония. Большинство населения вообще эту ситуацию (военный конфликт с РФ – прим. НСН) не рассматривает. Война с Россией, хотя это и вкидывают в повестку постоянно, для людей – это нечто абстрактное, еще более абстрактное, чем книгу про «Трех мушкетеров» прочитать», - сказал Семченко.

По его мнению, основная причина этого шага украинских властей – это пропаганда.

«В первую очередь, это пропагандистское мероприятие. О нехватке людей в армии пока что говорить не приходится. Украинская армия небольшая, 250 тысяч, сейчас был подписан приказ о расширении до 261 тысячи, но это незначительное увеличение. Хотя, даже в боевых частях есть некомплект. В тех частях, которые находятся на Донбассе, комплектность в районе 60 – максимум 70%. Но это (приказ о женщинах - прим. НСН) не этим продиктовано. Их будут призывать в случае мобилизации, а сейчас такой мобилизации нет. Основная причина – это пропаганда. Недавно секретарь СНБО (Алексей Данилов – прим. НСН) говорил, что война против России будет носить тотальный характер, буквально все и всё в стране будут сопротивляться, и в данном случае такое мероприятие», - разъяснил политолог.

При этом Семченко указал, что это октябрьский приказ, который обнародовали только сейчас.

«Это еще октябрьский приказ, который только сейчас обнародовали, но на сайте Минобороны его до сих пор нет. При этом военные его уже прокомментировали, сказали, что ничего страшного тут нет, и штрафы будут такими же, как за нарушение воинского учета мужчинами», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос журналистки Sky News о гарантиях ненападения на Украину, сказал: «Вы должны нам дать гарантии. Вы, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями». Он указал в этой связи на расширение НАТО и необходимость гарантий безопасности для России со стороны Альянса, ракеты которого могут быть размещены на Украине.