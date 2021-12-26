Минобороны Украины беременных и матерей поставит на воинский учет

Беременных украинок и матерей с малолетними детьми поставят на воинский учет, рассказали в пресс-службе главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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«Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет», — сообщает ведомство в своем аккаунте в Facebook.

При этом уточняется, что при постановке на воинский учет у этих категорий женщин будут учитывать, как и у мужчин, состояние здоровья и семейные обстоятельства.

«До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений числа военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете», — цитирует сообщение Газета.ru.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины издало приказ, согласно которому женщины в возрасте до 60 лет переводятся в разряд военнообязанных. Речь идет о представительницах более 100 профессий, в числе которых, в частности, журналисты, фотографы, операторы, библиотекари, переводчики, пиарщики и научные сотрудники.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:МинобороныЖенщиныДетиБеременностьУкраина
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