Минобороны Украины беременных и матерей поставит на воинский учет
Беременных украинок и матерей с малолетними детьми поставят на воинский учет, рассказали в пресс-службе главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет», — сообщает ведомство в своем аккаунте в Facebook.
При этом уточняется, что при постановке на воинский учет у этих категорий женщин будут учитывать, как и у мужчин, состояние здоровья и семейные обстоятельства.
«До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений числа военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете», — цитирует сообщение Газета.ru.
Ранее стало известно, что Минобороны Украины издало приказ, согласно которому женщины в возрасте до 60 лет переводятся в разряд военнообязанных. Речь идет о представительницах более 100 профессий, в числе которых, в частности, журналисты, фотографы, операторы, библиотекари, переводчики, пиарщики и научные сотрудники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 721 / сут.
Умерли
304 тыс.+968 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+37 285 / сут.
- Песков: Путин в политике выше гроссмейстера
- Минобороны Украины беременных и матерей поставит на воинский учет
- В СПЧ призывают приостановить обучение в МГУ 9-летней Алисы Тепляковой
- Еще одно массовое ДТП произошло в Башкирии – пострадали 11 машин
- Москвичей предупредили о надвигающейся метели
- Депутат Госдумы назвал срок нападения Украины на Россию и точки военных ударов
- В Башкирии более тридцати водителей стали участниками аварии
- Эволюция «альфы» помогает штамму лучше избегать иммунного ответа
- Невозможные гарантии безопасности. Эксперты поспорили о подготовке ответа НАТО России
- Путин: Ответ России НАТО на отсутствие гарантий безопасности может быть разным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru