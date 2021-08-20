Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблема Крымского моста является неразрешимой из-за географической ситуации. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новое время».

По его словам, география полностью контролируется Россией и со стороны Таманского полуостров, и со стороны Крымского.

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При этом он подчеркнул, что Черному морю необходима новая стратегия и объединение стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в Черном море, как в Азовском.

Ранее ряд ведущих российских экспертов-международников обратились к экспертному и гражданскому сообществу стран мира с призывом проигнорировать саммит «Крымская платформа», который должен пройти в Киеве 23 августа, передает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Крымский МостУкраина
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