Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблема Крымского моста является неразрешимой из-за географической ситуации. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новое время».
По его словам, география полностью контролируется Россией и со стороны Таманского полуостров, и со стороны Крымского.
При этом он подчеркнул, что Черному морю необходима новая стратегия и объединение стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в Черном море, как в Азовском.
Ранее ряд ведущих российских экспертов-международников обратились к экспертному и гражданскому сообществу стран мира с призывом проигнорировать саммит «Крымская платформа», который должен пройти в Киеве 23 августа, передает RT.
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