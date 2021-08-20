Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблема Крымского моста является неразрешимой из-за географической ситуации. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новое время».

По его словам, география полностью контролируется Россией и со стороны Таманского полуостров, и со стороны Крымского.