СМИ: Депутату Рады Дубинскому предъявлено обвинение в госизмене

НСН-Москва Столица предлагает широкие возможности для развития бизнеса в городе Информация об актуальных лотах публикуется на Инвестиционном портале Объявлен аукцион по аренде участка земли в Новой Москве под строительство торгово-бытового объекта Перед новым годом предлагается открыть два елочных базара Нестационарные торговые объекты позволяют открывать бизнес с минимальными вложениями