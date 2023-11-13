СМИ: Депутату Рады Дубинскому предъявлено обвинение в госизмене
Депутату Верховной Рады Украины Александру Дубинскому предъявлено обвинение по двумя статьям, в том числе «государственная измена». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
В частности, Дубинский обвиняется в очередном нарушении закона, в частности, частью 1 статьи 255 уголовного кодекса Украины (создание преступного сообщества), а также частью 1 статьи 111 (государственная измена)».
Ранее утром местные СМИ сообщили об очередных обысках у Дубинского, который находится под домашним арестом по делу о незаконной переправке призывников за границу.
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