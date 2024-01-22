Депутат Рады Дубинский заявил о начале операции по политической зачистке

На Украине началась масштабная операция по политической зачистке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского, который подозревается в госизмене.

СМИ: Депутату Рады Дубинскому предъявлено обвинение в госизмене

По его словам, задержание бизнесмена Игоря Мазепы – «начало более масштабной операции по политической зачистке». Мазепа является «близким другом» соратника Петра Порошенко Бориса Ложкина. Также в интересах бывшего президента он якобы занимался инвестициями в облигации внутреннего государственного займа.

Ранее Дубинский заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского готовится к созданию правительства «национального единства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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