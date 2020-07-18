В Верховной Раде указали путь спасения Украины

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдёт, тем вероятнее, что мы успеем ещё хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», — отметил Рабинович.

По прогнозам депутата, отставка действующей власти может произойти в текущем октябре.

«Уход этот состоится в любом случае. И произойдет это уже в октябре на местных выборах — именно тогда закончится вакханалия этой «зеленой» власти и ей придет «гаплык», — считает депутат.

Неделей ранее депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому и его команде с призывом извиниться перед народом и сложить полномочия. Одной из претензий стали невыполненные за год предвыборные обещания Владимира Зеленского мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

Напомним, украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН назвал важным сам факт того, что Зеленский заговорил о возможности отставки.

«У него ничего не получается, и он осуществляет меры, о которых не говорил в своей открытой публичной программе, когда шел в президенты. То есть он декларировал меры по развитию предпринимательства, социальной и гуманитарной сферы. А то, что он делает сейчас, - фактически геноцид. По продаже земли, по финансовым структурам, по ограничению бизнеса. Естественно, это вызывает колоссальное неприятие», - заявил Соскин.

