В Верховной Раде указали путь спасения Украины
Уход в отставку исполнительной власти страны - единственный путь спасения Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, сообщает Газета.ru.
Заявление сопредседателя опубликовано на официальном сайте политической партии.
«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдёт, тем вероятнее, что мы успеем ещё хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», — отметил Рабинович.
По прогнозам депутата, отставка действующей власти может произойти в текущем октябре.
«Уход этот состоится в любом случае. И произойдет это уже в октябре на местных выборах — именно тогда закончится вакханалия этой «зеленой» власти и ей придет «гаплык», — считает депутат.
Неделей ранее депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому и его команде с призывом извиниться перед народом и сложить полномочия. Одной из претензий стали невыполненные за год предвыборные обещания Владимира Зеленского мирно урегулировать конфликт в Донбассе.
Напомним, украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН назвал важным сам факт того, что Зеленский заговорил о возможности отставки.
«У него ничего не получается, и он осуществляет меры, о которых не говорил в своей открытой публичной программе, когда шел в президенты. То есть он декларировал меры по развитию предпринимательства, социальной и гуманитарной сферы. А то, что он делает сейчас, - фактически геноцид. По продаже земли, по финансовым структурам, по ограничению бизнеса. Естественно, это вызывает колоссальное неприятие», - заявил Соскин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru