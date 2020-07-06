СМИ предупредили о банкротстве Украины после отставки главы Нацбанка

Отставка главы Нацбанка Украины Якова Смолия, которую на прошлой неделе утвердила Верховная Рада, грозит стране огромными финансовым проблемами. Из-за ухода Смолия регулятор остановил выпуск еврооблигаций, при этом Украине необходимо срочно гасить долги перед зарубежными кредиторами, пишет Handelsblatt.

Авторы материала в немецкой газете считают, что теперь Украине как государству грозит банкротство. Только в этом году Киев должен рефинансировать старые кредиты на сумму $17 миллиардов, отмечают «Известия».

Смолий сам подал заявление об отставке, жалуясь на систематическое политическое давление. Аналитики считают его уход ударом по президенту страны Владимиру Зеленскому.

Рейтинг одобрения Зеленского среди украинцев резко упал

Экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы, украинский политтехнолог Олег Соскин считает, что теперь Украину ждёт полный крах. Он сказал РИА ФАН, что Смолий, вероятно, не согласился на эмиссию гривны, и денег в казне для обеспечения стабильности гривны нет.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:БанкротствоНацбанк УкраиныУкраина
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