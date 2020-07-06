СМИ предупредили о банкротстве Украины после отставки главы Нацбанка

Отставка главы Нацбанка Украины Якова Смолия, которую на прошлой неделе утвердила Верховная Рада, грозит стране огромными финансовым проблемами. Из-за ухода Смолия регулятор остановил выпуск еврооблигаций, при этом Украине необходимо срочно гасить долги перед зарубежными кредиторами, пишет Handelsblatt.

Авторы материала в немецкой газете считают, что теперь Украине как государству грозит банкротство. Только в этом году Киев должен рефинансировать старые кредиты на сумму $17 миллиардов, отмечают «Известия».

Смолий сам подал заявление об отставке, жалуясь на систематическое политическое давление. Аналитики считают его уход ударом по президенту страны Владимиру Зеленскому.