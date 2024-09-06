В Верховной Раде предложили разрешить иностранцам служить офицерами в разведке и ВСУ

Председатель кабмина в Верховной раде Украины Тарас Мельничук предложил разрешить иностранным специалистам служить офицерами в ВСУ и разведке. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

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Согласно сообщению Мельничука, кабинет министров Украины одобрил принятие закона, который позволяет комплектовать лицами без гражданстве офицерский состав Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и ВСУ.

Глава кабмина сообщил о планах внести аналогичные поправки в закон «О разведке».

Ранее в бюджетном комитете Верховной Рады Украины одобрили рост затрат на оборону страны на 500 млрд гривен (порядка 1,08 трлн рублей).

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ФОТО: РИА Новости
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