По его словам, завершить конфликт можно только с помощью прекращения огня. Он призвал прекратить убивать людей. Дипломат отметил, что санкции ЕС против Москвы оказались абсолютно бесполезными. 10 санкционных пакетов не только не поставили Россию на колени, но навредили Евросоюзу.

Ранее сообщалось, что Запад готовится к завершению конфликта на Украине и ее разделу.

