В Венгрии сообщили, как завершить конфликт на Украине
Любые решения, которые европейские страны предлагают для завершения кризиса вокруг Украины, не работают, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, завершить конфликт можно только с помощью прекращения огня. Он призвал прекратить убивать людей. Дипломат отметил, что санкции ЕС против Москвы оказались абсолютно бесполезными. 10 санкционных пакетов не только не поставили Россию на колени, но навредили Евросоюзу.
Ранее сообщалось, что Запад готовится к завершению конфликта на Украине и ее разделу.
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