В «Укргидроэнерго» заявили о критическом состоянии ДнепроГЭС-2

Удары, нанесенные по Днепровской ГЭС в подконтрольном Киеву Запорожье, пришлись на ГЭС-1 и ГЭС-2, последняя серьезно повреждена. Об этом сообщил директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Укргидроэнерго» сообщила о пожаре на ДнепроГЭС после взрывов

Как отметил Сирота, украинская сторона «теряет станцию».

«ГЭС-2 под угрозой, что работать не знаем, в каком объеме и с какой мощностью, сможет. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду», — подчеркнул глава «Укргидроэнерго».

По его словам, в результате удара по опоре ГЭС-2 были разбиты подкрановые балки. На объекте придется полностью восстанавливать машинный зал и электрооборудование. При этом Сирота подчеркнул, что угрозы прорыва плотины нет.

Ранее «Укргидроэнерго» заявила об ударах по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС и возникшем пожаре. На автодорожном переезде дамбы станции полностью ограничили движение, напоминает «Свободная пресса».

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