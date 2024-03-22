В «Укргидроэнерго» заявили о критическом состоянии ДнепроГЭС-2

Как отметил Сирота, украинская сторона «теряет станцию».

«ГЭС-2 под угрозой, что работать не знаем, в каком объеме и с какой мощностью, сможет. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду», — подчеркнул глава «Укргидроэнерго».

По его словам, в результате удара по опоре ГЭС-2 были разбиты подкрановые балки. На объекте придется полностью восстанавливать машинный зал и электрооборудование. При этом Сирота подчеркнул, что угрозы прорыва плотины нет.

Ранее «Укргидроэнерго» заявила об ударах по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС и возникшем пожаре. На автодорожном переезде дамбы станции полностью ограничили движение, напоминает «Свободная пресса».

