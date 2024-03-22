«Укргидроэнерго» сообщила о пожаре на ДнепроГЭС после взрывов
Удары по гидросооружениям и плотине Днепровской ГЭС зафиксированы в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщила компания «Укргидроэнерго» в своем Telegram-канале.
Ранее в соцсетях были опубликованы фотографии горящей дамбы ДнепроГЭС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Укргидроэнерго» заявила о попаданиях по объекту и пожаре на станции.
«На месте работают чрезвычайные службы и энергетики... Угрозы прорыва нет», — указали в компании.
В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о возгорании машинного зала ДнепроГЭС-2. Кроме того, горят проложенные на гребне плотины железнодорожные пути для козловых кранов.
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