В подполье сообщили, что ВС России ударили по расположению ВСУ в Очакове

Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ на побережье Очакова в Николаевской области Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

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«Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий "Очаков"», — отметил собеседник агентства.

По словам Лебедева, в здании находилось не менее 300 украинских военных. Однако итоги удара указать сложно: военный госпиталь находится на побережье рядом с санаторием, вход мирных граждан на объекты запрещен.

Как сообщил агент подполья из Очакова, в момент атаки вблизи объекта «окна посыпались и двери с петель сорвало».

«Горело бело-желтым дымом. С базы "Динамо" работало ПВО», — отметил житель города.

Ранее Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУВооруженные Силы РФ

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