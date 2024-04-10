В подполье сообщили, что ВС России ударили по расположению ВСУ в Очакове

«Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий "Очаков"», — отметил собеседник агентства.

По словам Лебедева, в здании находилось не менее 300 украинских военных. Однако итоги удара указать сложно: военный госпиталь находится на побережье рядом с санаторием, вход мирных граждан на объекты запрещен.

Как сообщил агент подполья из Очакова, в момент атаки вблизи объекта «окна посыпались и двери с петель сорвало».

«Горело бело-желтым дымом. С базы "Динамо" работало ПВО», — отметил житель города.

Ранее Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, напоминает RT.

