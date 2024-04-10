В подполье сообщили, что ВС России ударили по расположению ВСУ в Очакове
Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ на побережье Очакова в Николаевской области Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий "Очаков"», — отметил собеседник агентства.
По словам Лебедева, в здании находилось не менее 300 украинских военных. Однако итоги удара указать сложно: военный госпиталь находится на побережье рядом с санаторием, вход мирных граждан на объекты запрещен.
Как сообщил агент подполья из Очакова, в момент атаки вблизи объекта «окна посыпались и двери с петель сорвало».
«Горело бело-желтым дымом. С базы "Динамо" работало ПВО», — отметил житель города.
Ранее Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, напоминает RT.
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