В украинском Минфине заявили об усталости Запада от помощи Киеву
На Западе начинают уставать от вопросов помощи Киеву и мечтают забыть о боевых действиях на Украине. Так считает глава минфина Украины Сергей Марченко.
Он упрекнул Запад в слабости в интервью агентству Reuters.
«Я вижу большую усталость, вижу большую слабость среди наших партнеров», – заявил он.
Марченко полагает, что на Западе «хотели бы забыть» о военных действиях, которые все еще продолжаются.
По итогам выездной сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка Марченко подчеркнул, что Киев вынужден прилагать «вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать поддержку», если сравнивать со встречей в апреле.
Причинами такого отношения к Украине стали «геополитический сдвиг и внутриполитический контекст в разных странах», в том числе предстоящие выборы в США и странах ЕС.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подолякобвинил Запад в долгих поставках оружия Украине, что и привело к сложностям на поле боя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru