В украинском Минфине заявили об усталости Запада от помощи Киеву

Он упрекнул Запад в слабости в интервью агентству Reuters.



«Я вижу большую усталость, вижу большую слабость среди наших партнеров», – заявил он.

Марченко полагает, что на Западе «хотели бы забыть» о военных действиях, которые все еще продолжаются.



По итогам выездной сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка Марченко подчеркнул, что Киев вынужден прилагать «вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать поддержку», если сравнивать со встречей в апреле.



Причинами такого отношения к Украине стали «геополитический сдвиг и внутриполитический контекст в разных странах», в том числе предстоящие выборы в США и странах ЕС.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подолякобвинил Запад в долгих поставках оружия Украине, что и привело к сложностям на поле боя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



