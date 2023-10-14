Соединенные Штаты Америки прекратят поддержку Украины, которая регулярно наносит США экономический и репутационный ущерб, заявил вернувшийся в Россию из американской тюрьмы в результате обмена Виктор Бут.

«Украина давно уже стала большим неудобным чемоданом без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко», — приводят его словам «Известия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пребывает в весьма затруднительном положении, так как он начал надоедать Америке и Европе.

По словам Пескова, население Вашингтона и ЕС задает себе вопрос, на что глава Украины тратит предоставляемые деньги.