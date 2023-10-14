Украинский «чемодан без ручки». Запад устал помогать Киеву из-за Израиля
Запад устал помогать Украине, но президент страны Владимир Зеленский пытается воспользоваться войной в секторе Газа, чтобы добиться новой поддержки, даже под «вторым номером».
Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится на грани из-за ослабевающих позиций на фронте и сокращения помощи от Запада, пишет индийская газета The Statesman. Зеленский посоветовал брать пример с Израиля, однако, как указывается в статье, президент Украины забыл, что его страна не производит оружие самостоятельно и вынуждена полностью полагаться на помощь западных стран. В публикации также указывается на то, что украинские наступление не приносит почти никакой территориальной выгодны ВСУ и постепенно затухает.
Соединенные Штаты Америки прекратят поддержку Украины, которая регулярно наносит США экономический и репутационный ущерб, заявил вернувшийся в Россию из американской тюрьмы в результате обмена Виктор Бут.
«Украина давно уже стала большим неудобным чемоданом без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко», — приводят его словам «Известия».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пребывает в весьма затруднительном положении, так как он начал надоедать Америке и Европе.
По словам Пескова, население Вашингтона и ЕС задает себе вопрос, на что глава Украины тратит предоставляемые деньги.
Тот же Бут считает, что со временем станут известны экономические схемы, которые позволяли делать «откаты» американским чиновникам, замешанным в коррупционных связях с Украиной.
«И тогда Запад представит себя в таком виде, что у них действительно два стандарта: один — для себя любимых, а другой — для всех остальных», — сделал вывод Бут.
По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, Владимир Зеленский пытается использовать обострение палестино-израильского конфликта, чтобы продолжить получать помощь от Запада.
«Зеленский пытается использовать ситуацию в Израиле, чтобы удержать поддержку Западом украинского кризиса. Зеленский хочет "прицепиться" к еврейскому вопросу, чтобы хоть что-то для себя выбить, но уже не под первым, а под вторым номером», - написал Азаров в социальной сети «ВКонтакте».
Российский лидер Владимир Путин прав в том, что западные союзники Украины быстро устали от постоянной финансовой и военной поддержки Киева. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на экс-директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба.
По его словам, Украина не в состоянии справиться с мобилизацией, ее экономика в условиях войны приходит в упадок, а западный энтузиазм по поводу достойной поддержки Киева иссякает и в Европе, и в США.
Биба добавил, что финансовые затруднения Евросоюза и США могут привести к тому, что военная и финансовая помощь либо резко сократится, либо вовсе сойдет на нет.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США могут использовать для помощи Украине только $7 миллиардов.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября отметил, что Киев полностью зависит от зарубежной помощи. Он считает, в случае прекращения военных поставок Украина продержится лишь неделю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru