В украинском Днепре переименуют 80 связанных с Россией топонимов
Власти Днепра решили переименовать еще 80 объектов, названия которых связаны с Россией и СССР, сообщают СМИ.
Так, улица поэта Владимира Маяковского станет Скифской. Улицу космонавта Александра Волкова переименуют в честь украинского космонавта Леонида Каденюка.
Также очередная волна переименований затронет улицы имени Героев Советского Союза Николая Гастелло и Олега Кошевого.
В июле стало известно, что власти Днепра решили убрать имя русского композитора Михаила Глинки из названия академии музыки.
В Харькове на станции метро «Пушкинская» демонтировали элементы со стихами Александра Пушкина. В июне 2023 года имя поэта убрали со здания местного театра, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru