В украинском Днепре переименуют 80 связанных с Россией топонимов

Власти Днепра решили переименовать еще 80 объектов, названия которых связаны с Россией и СССР, сообщают СМИ.

Украинские власти переименовали в Херсоне улицы, связанные с Россией

Так, улица поэта Владимира Маяковского станет Скифской. Улицу космонавта Александра Волкова переименуют в честь украинского космонавта Леонида Каденюка.

Также очередная волна переименований затронет улицы имени Героев Советского Союза Николая Гастелло и Олега Кошевого.

В июле стало известно, что власти Днепра решили убрать имя русского композитора Михаила Глинки из названия академии музыки.

В Харькове на станции метро «Пушкинская» демонтировали элементы со стихами Александра Пушкина. В июне 2023 года имя поэта убрали со здания местного театра, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео / Суспiльне
ТЕГИ:РоссияДнепропетровскУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры