Украинские власти переименовали в Херсоне улицы, связанные с Россией

Назначенный Киевом чиновник уточнил, что по итогам общественных обсуждений сквер Александра Пушкина стал сквером Фонтанным, улицу Московскую переименовали в Студенческую, а улицу Потёмкинскую - в улицу Михаила Грушевского.

«Площадь 200-летия Херсона переименована в площадь Вооружённых сил Украины, улица Волгоградская у мкр «Янтарный» переименована в Мариупольскую», - написал Мрочко.

Ранее жители Одессы в ходе общегородского голосования не поддержали инициативу о переименовании площади Льва Толстого, напоминает «Радиоточка НСН».

