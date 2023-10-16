Украинские власти переименовали в Херсоне улицы, связанные с Россией

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своём Telegram-канале заявил о переименовании ряда улиц и скверов в подконтрольной Украине части города.

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Назначенный Киевом чиновник уточнил, что по итогам общественных обсуждений сквер Александра Пушкина стал сквером Фонтанным, улицу Московскую переименовали в Студенческую, а улицу Потёмкинскую - в улицу Михаила Грушевского.

«Площадь 200-летия Херсона переименована в площадь Вооружённых сил Украины, улица Волгоградская у мкр «Янтарный» переименована в Мариупольскую», - написал Мрочко.

Ранее жители Одессы в ходе общегородского голосования не поддержали инициативу о переименовании площади Льва Толстого, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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