Кондратьев: В Туапсинском районе Краснодарского края ввели режим ЧС
В Туапсинском районе Краснодарского края ввели муниципальный режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
По информации Кондратьева, в Туапсинском районе из-за подтоплений в селе Дефановка затоплено 25 домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 придомовых территорий, в Новомихайловском — 20 придомовых участков. Экстренные службы работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия ЧС, отметил губернатор.
«В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС», - добавил Кондратьев.
Кондратьев также сообщил, что непогода затронула и Горячий Ключ, где в селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси, что привело к подтоплению двух улиц. Количество затопленных домов и территорий уточняется, написал губернатор.
Ранее на Кубани полностью восстановили движение на трассе М-4 «Дон», остановленное утром 3 августа из-за схода селя на проезжую часть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru