Кондратьев: В Туапсинском районе Краснодарского края ввели режим ЧС

По информации Кондратьева, в Туапсинском районе из-за подтоплений в селе Дефановка затоплено 25 домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 придомовых территорий, в Новомихайловском — 20 придомовых участков. Экстренные службы работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия ЧС, отметил губернатор.

«В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС», - добавил Кондратьев.

Кондратьев также сообщил, что непогода затронула и Горячий Ключ, где в селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси, что привело к подтоплению двух улиц. Количество затопленных домов и территорий уточняется, написал губернатор.

Ранее на Кубани полностью восстановили движение на трассе М-4 «Дон», остановленное утром 3 августа из-за схода селя на проезжую часть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».