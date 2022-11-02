В трех областях Украины введут ограничения на потребление электроэнергии

Ограничение на потребление электроэнергии вводится в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Об этом заявила энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Кличко заявил о возобновлении электроснабжения Киева

Отмечается, что графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно. В компании подчеркнули, что действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаЭлектричество
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