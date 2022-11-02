В трех областях Украины введут ограничения на потребление электроэнергии
Ограничение на потребление электроэнергии вводится в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Об этом заявила энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно. В компании подчеркнули, что действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- Си Цзиньпин призвал Пакистан вместе «стоять на правильной стороне истории»
- Россиянам разрешили жарить шашлыки на дачах
- Хуснуллин: необходимы меры поддержки вторичного рынка недвижимости
- «Калашников» начал поставки в российские войска новейших беспилотников
- Посла Великобритании в РФ собираются вызвать в МИД
- В Иркутске аварийно приземлился летевший из Душанбе самолет
- В трех областях Украины введут ограничения на потребление электроэнергии
- Шойгу заявил, что Москве известно о попытках Киева создать «грязную бомбу»
- Шойгу: НАТО ведет информационную и санкционную войну против России
- СМИ: Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru