Москвичам пообещали дождливое начало июля
Второй летний месяц встретит москвичей прохладой и кратковременными дождями. Об этом «Газете.Ru» заявила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Она отметила, что в первые дни июля температура воздуха будет на пару градусов ниже климатической нормы - от девяти до 14 градусов тепла ночью и от +17 до +21 градуса днём.
«Это связано с тем, что у нас погода определяется циклонами, и пока мы находимся в их тыловых частях... поэтому такой холодный воздух приходит с северными потоками», — заключила синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Радиоточке НСН», что погода на юге РФ налаживается, а температура воды в море становится «совсем-совсем курортной».
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