Москвичам пообещали дождливое начало июля

Она отметила, что в первые дни июля температура воздуха будет на пару градусов ниже климатической нормы - от девяти до 14 градусов тепла ночью и от +17 до +21 градуса днём.

«Это связано с тем, что у нас погода определяется циклонами, и пока мы находимся в их тыловых частях... поэтому такой холодный воздух приходит с северными потоками», — заключила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Радиоточке НСН», что погода на юге РФ налаживается, а температура воды в море становится «совсем-совсем курортной».