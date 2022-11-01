Кличко заявил о возобновлении электроснабжения Киева

По словам градоначальника, выключение применяется из-за значительного дефицита в энергосистеме после атак Киева российскими войсками.

О том, что 80% населения столицы Украины остались без воды, Кличко сообщил 31 октября. Также, по словам мэра Киева, в 350 тысячах киевских квартир было отключено электричество.

Ранее пресс-служба киевской администрации заявила, что интервалы движения поездов в метро Киева будут увеличены с 1 ноября, на такие меры правительство пошло с целью сэкономить на потреблении электроэнергии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

