Путин заявил, что открыт к встрече с Трампом

Он указал, что о такой возможности говорил и глава Белого дома.

«В целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем её готовить», - подчеркнул российский лидер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, но только в случае, если в Стамбул или Анкару для решения проблемы приедет Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».