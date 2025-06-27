Путин заявил, что открыт к встрече с Трампом

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Минске заявил, что всегда готов к контактам и встречам, в том числе с американским лидером Дональдом Трампом.

Песков: Повода для встречи Путина и Трампа пока нет

Он указал, что о такой возможности говорил и глава Белого дома.

«В целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем её готовить», - подчеркнул российский лидер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, но только в случае, если в Стамбул или Анкару для решения проблемы приедет Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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