Путин заявил о готовности России к новому раунду переговоров с Украиной

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент РФ Владимир Путин.

Сенатор Климов указал темы третьего раунда переговоров с Украиной

По его словам, во время третьей встречи Москва и Киев должны обсудить проекты своих меморандумов по урегулированию.

«Нужно согласовать место, время... Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле», - заключил российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новая российско-украинская встреча по-прежнему планируется в Стамбуле, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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