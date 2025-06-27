Путин заявил о готовности России к новому раунду переговоров с Украиной
27 июня 202518:03
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, во время третьей встречи Москва и Киев должны обсудить проекты своих меморандумов по урегулированию.
«Нужно согласовать место, время... Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле», - заключил российский лидер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новая российско-украинская встреча по-прежнему планируется в Стамбуле, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru