Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
Столкновение двух самолётов произошло на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что направляющийся в Тюмень лайнер допустил столкновение с бортом, прибывшим из Норильска.
«Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали», - отмечается в сообщении.
По данному факту проводится проверка.
Ранее в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Sikorsky H-60. Погибли 67 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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