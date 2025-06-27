Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи

Столкновение двух самолётов произошло на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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В ведомстве уточнили, что направляющийся в Тюмень лайнер допустил столкновение с бортом, прибывшим из Норильска.

«Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали», - отмечается в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Sikorsky H-60. Погибли 67 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/Сочи (аэропорт)
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