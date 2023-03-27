В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что сигнал тревоги начал звучать в регионах практически одновременно в 13:10 мск. Других подробностей не приводится.
Ранее, 25 марта, Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что взрывы прогремели в ночь на субботу на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. По данным издания, на востоке Украины около полуночи была объявлена воздушная тревога. В дальнейшем поступили сообщения о взрывах в Краматорске и двух хлопках в Славянске, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- МЧС ввело особый противопожарный режим в трех российских регионах
- Зараженное сибирской язвой мясо уничтожили в Чувашии
- Путин поручил представить проект о цифровом удостоверении личности
- Райффайзенбанк ограничил клиентам переводы в долларах
- В Кремле опровергли информацию о подготовке визита Путина в Турцию
- Два человека погибли при взрыве около здания МИД Афганистана в Кабуле
- ВСУ обстреляли село в Белгородской области
- В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
- Песков: реакция Запада не повлияет на планы по размещению ядерного оружия в Белоруссии
- Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru