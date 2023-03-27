В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Отмечается, что сигнал тревоги начал звучать в регионах практически одновременно в 13:10 мск. Других подробностей не приводится.

Ранее, 25 марта, Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что взрывы прогремели в ночь на субботу на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. По данным издания, на востоке Украины около полуночи была объявлена воздушная тревога. В дальнейшем поступили сообщения о взрывах в Краматорске и двух хлопках в Славянске, сообщает НСН.

